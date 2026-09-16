مكياج “Clean Girl” في ٥ دقايق خطوة بخطوة

المكياج البسيط اليومي اللي في نفس الوقت بيديكي لوك مشرق وبيخلي البشرة شكلها نضر، هو اللي هنعرف طريقته النهاردة، وهنتعرف على المنتجات الاساسية للحصول عليه.

اللوك ده مناسب للخروجات اليومية، للشغل، والجامعة، او لو عايزة ببساطة روتين يومي بسيط مش محتاج مجهود كبير.

مستحضرات التجميل اللي هتحتاجيها:

١- برايمر مرطب او كريم مرطب:

اللوك ده بيعتمد على بشرة نضرة ومترطبة، وعشان نعمل ده ابدأي باستخدام كريم مرطب خفيف او برايمر بلمسة مضئية عشان تخلي البشرة مستعدة ومثالية لباقي مستحضرات التجميل.

٢- كريم اساس خفيف او بلون البشرة:

ماتستخدميش كريم اساس بتغطية كاملة للوك ده، دوري على كريم اساس خفيف بلون البشرة، او سيروم او كريم ملون، او كريم اساس بتغطية خفيفة او شفافة، الهدف هو توحيد لون البشرة مع ابراز ملمسها الطبيعي.

٣- كونسيلر:

كمية قليلة من الكونسيلر هتكون كافية، استخدمي كونسيلر كريمي مرطب لمنطقة تحت العين او لتغطية عيوب البشرة زي البقع والحبوب.

٤- بلاشر كريمي او برونزر كريمي:

التركيبات الكريمية تعتبر اختيار مثالي للوك ده، لانها بتمتزج بسلاسة مع البشرة، اعتمدي على بلاشر كريمي بدرجات الخوخي الناعم، الوردي، او التوتي، يعتبر اختيار مثالي لمعظم الوان البشرة.

٥- كونسيلر او هايلايتر لابراز ملامح الوجه:

الهايلايتر الكريمي هيساعد على ابراز ملامح الوش بشكل طبيعي، حطيه على اعلى نقطة في الخدين، وعضمة الحاجب، وقوس كيوبيد.

٦- جل الحواجب الشفاف او الملون:

الحواجب المترتبة الكثيفة من اهم سمات اللوك ده، استخدمي جل شفاف او ملون لتثبيت شعر الحواجب في مكانها بشكل طبيعي.

٧- زيت الشفايف، ملمع الشفايف، او مرطب شفايف ملون:

الشفايف اللامعة المترطبة بتدي لمسة نهائية مثالية، اتجنبي في اللوك ده استخدام الروج المات والالوان الغامقة.

٨- سبراي تثبيت المكياج:

سبراي تثبيت المكياج المرطب بيساعد على دمج كل المستحضرات الكريمي مع بعض، وبيدي لمعان طبيعي للبشرة. Clean Girl Makeup Products

طريقة عمل المكياج خطوة بخطوة:

- الخطوة ١: تحضير البشرة بقاعدة مرطبة (٦٠ ثانية)

حطي كمية صغيرة من الكريم المرطب او البرايمر ووزعيها على البشرة كلها مع التركيز على الخدين والجبهة والدقن، ووزعيه بطريقة الضغطمن غير فرك.

ولو بشرتك دهنية في منطقة التي زون، حطي عليهم طبقة ارق، مع تركيز الترطيب على الخدين.

- الخطوة ٢: حطي مرطب ملون او كريم اساس خفيف (٦٠ ثانية)

وزعي كمية صغيرة من كريم الاساس بنظام النقط على الجبهة والخدين والانف والدقن وباستخدام اطراف صوابعك ادمجيه بحركات من وسط الوش لبره وصولا لمنابت الشعر وخط الفك، ولو حسيتي ان في منطقة عايزة تغطية اضافية حطي طبقة تانية على المنطقة دي بس مش الوش كله عشان تحافظي على اللوك الطبيعي.

- الخطوة ٣: حطي الكونسيلر على مناطق معينة بس (٦٠ ثانية)

استخدمي كمية قليلة من الكونسيلر، وحطيه بطريقة الطبطبة على المناطق اللي محتاجة فعلا لتغطية، زي تحت العين، حوالين الانف، او فوق اي شوائب على البشرة، وادمجيه بصوباعك البنصر بطريقة الطبطبة، واتجنبي حركات السحب او المسح.

- الخطوة ٤: البلاشر الكريمي (٤٥ ثانية)

ابتسمي شوية لتحديد تفاحتين الخد، وحطي نقط من البلاشر الكريمي على المنطقة دي، وادمجيه بحركات دائرية صغيرة لبره باتجاه الصدغين باستخدام اطراف صوابعك، وممكن تستخدمي كمية قليلة من البرونزر الكريمي على محيط الوش عند منطقة الجبهة والصدغين وخط الفك.

- الخطوة ٥: الهايلايتر (٣٠ ثانية)

حطي لمسات خفيفة من الهايلايتر على المناطق البارزة في الوش، اعلى عضمة الخدين، جسر الانف، قوس كيوبيد، الزوايا الداخلية للعين.

- الخطوة ٦: تمشيط الحواجب (٣٠ ثانية)

استخدمي فرشة الحواجب لتمشيط شعر الحواجب لفوق ولبره شوية، بعدها حطي طبقة خفيفة من جل الحواجب لتثبيت الشعر في مكانه.

- الخطوة ٧: شفايف لامعة (١٥ ثانية)

حطي زيت الشفايف او الليب جلوس او المرطب الملون ووزعيه على الشفايف بطريقة الطبطبة في منطقة نص الشفايف، واتجنبي استخدام قلم تحديد الشفايف للحفاظ على اللوك الطبيعي.

- الخطوة ٨: تثبيت المكياج (١٠ ثواني)