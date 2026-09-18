الأهلي يتقدم على الزمالك بثنائية فى الشوط الأول بقمة الكرة النسائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 سبتمبر 2026 07:25 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك في دوري السيدات بتقدم الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، فى المباراة التي تجمعهما حالياً باستاد نادي الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز للسيدات.

تُدير المباراة الحكمة نورا سمير كحكم ساحة، وتُعاونها يارا عاطف (حكم مساعد أول)، ومي حسن (حكم مساعد ثانٍ)، بينما تتولى أسماء نصار مهام الحكم الرابع.

الأندية المشاركة فى دوري الكرة النسائية

يشهد هذا الموسم من دورى الكرة النسائية، مشاركة 16 فريقاً، وهم الأهلي، الزمالك، مسار، وادي دجلة، زد إف سي، بالم هيلز، البنك الأهلي، المقاولون العرب، رع، المصري، مودرن سبورت، إس إي كا إف سي، إنبي، بيراميدز، سموحة، ومركز شباب الزهور.

نظام بطولة دوري الكرة النسائية

تخضع بطولة دورى السيدات في موسمها الحالى لشكل تنافسي يعتمد على نظام دوري من دورين، وهو ما يضمن خوض كل فريق إجمالي 30 مباراة خلال عمر المسابقة لضمان تحقيق أعلى معدلات الجاهزية والندية البدنية والفنية للاعبات.

وفيما يخص صراع القاع، تنص لائحة المسابقات بوضوح على هبوط الفريقين الأخيرين في جدول الترتيب مع نهاية الموسم إلى دوري القسم الثاني للكرة النسائية، مما ينذر بمنافسة شرسة لتفادي المراكز المتأخرة.