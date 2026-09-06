قشرة الراس ليها اشكال وانواع مختلفة، وكل نوع ليه اعراضه الخاصة، ولو لاحظتي ان القشرة بتلزق في فروة راسك وبتحسي بملمس دهني، وبتصاحبها حكة، في الحالة دي بتكوني مصابة بقشرة الراس الدهنية، والحالة دي بتكون مزعجة وبتسبب التهيج، والنهاردة هنعرف ٦ حلول لعلاج قشرة الراس الدهنية.

ايه هي قشرة الراس الدهنية؟

قشرة الراس الدهنية بتختلف عن قشرة الراس الجافة، قشرة الراس الدهنية بتكون على فروة الراس على طول ودهنية ولزجة وبتسبب شعور بعدم الراحة، وده بيحصل لما فروة الراس بتفرز كمية زيادة من الزيوت، المعروفة باسم الزهم، لما بتختلط الزيوت مع فطر شبه الخميرة في فروة الراس بيظهر النوع ده من القشرة، وبتأدي لحكة فروة الراس وظهور قشور لزجه بيكون صعب التخلص منها. oily and sticky dandruff

٦ حلول سريعة لعلاج قشرة الراس الدهنية وتنضيف فروة الراس:

١- استخدمي شامبو مضاد للقشرة بينضف بعمق:

انواع الشامبو المخصصة لعلاج قشرة الراس الجافة مش مناسبة لقشرة الشعر الدهنية اللزجة، عشان كده لازم تختاري شامبو بيحتوي على بيروكتون اولامين والفحم المؤكسج.

- بيروكتون اولامين: بتستهدف الفطريات المسببة للقشرة وبتعالج المشكلة الاساسية.

- الفحم المؤكسج: بيساعد على ازالة الزيوت والاوساخ الزيادة من شعرك، وبينضف فروة الراس بعمق من غير ما يجرد فروة راسك من رطوبتها الطبيعية.

٢- اغسلي شعرك بشكل متكرر في الاجواء الرطبة:

الرطوبة العالية ممكن تأدي لزيادة دهنية الشعر، وده بيسبب ظهور القشور اللزجة، وغسل الشعر بشكل متكرر بيساعد على منع المشكلة دي.

اغسلي شعرك ٣ مرات على الاقل في الاسبوع، خصوصا لو الجو رطوبة وحر اوبتعملي نشاط بيسبب التعرق.

خدي حمام بعد التمرين او لو قضيتي وقت طويل في الحر، غسل الشعر هيساعد على التحكم في افرازات فروة الراس الدهنية.

٣- احرصي دايما على الشطف مرتين:

عند غسل الشعر، اتأكدي من شطفه كويس، لان بقايا الشامبو او منتجات التصفيف ممكن تسبب في التصاق القشرة في فروة راسك، وعشان تشطفي شعرك بشكل صح امشي على الخطوات دي:

- الشطفة الاولى: حطي الشامبو المضاد للقشرة ودلكيه كويس، وبعدين اشطفيه كويس.

- الشطفة التانية: استخدمي كمية اكبر من الشامبو، وبعدين اشطفيه كويس، ده هيساعد على ازالة اي زيوت او بقايا منتجات.

٤- قللي من استخدام الزيوت والسيرومات:

الافراط في استخدام الزيوت والسيرومات هيأدي لظهور القشرة الدهنية، كمان وضع كمية كبيرة من الزيت طول الليل هيحبس الزيوت الزيادة على فروة الراس.

طريقة التحكم في استخدام الزيوت بفعالية:

استخدمي الزيوت مرة واحدة في الاسبوع بس، وبكمية اقل، بدل من استخدامها يوميا.

اغسلي شعرك كويس بشامبو مضاد للقشرة لازالة اي تراكمات.

٥- اتجنبي الشمع او الجل الكثيف:

استخدام الشمع او الجل الكثيف بيخنق فروة الراس وببحبس الزيوت وخلايا الجلد الميتة، وده بيزود مشكلة القشرة، ولتجنب ده.

اختاري منتجات تصفيف اخف.

اغسلي شعرك يوميا لو بتستخدمي منتجات تقيلة.

٦- وازني نظامك الغذائي واتحكمي في التوتر:

صحتك العامة بتأثر على فروة راسك، اكل كميات كبيرة من السكر والوجبات السريعة ممكن يسببالقشرة الدهنية، كمان ارتفاع مستويات التوتر هتأدي لزيادة المشكلة.

حطي في اعتبارك التعديلات الغذائية دي:

- الترطيب: اشربي كمية كافية من الماية للحفاظ على ترطيب الجسم.

- كلي وجبات متوازنة: كتري من اكل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة للحفاظ على صحة بشرتك وفروة راسك.