انت الان تتابع خبر عاجل.. من هو المستشار محمد عيد محجوب.. معلومات عن رئيس القضاء الأعلي الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار جمهوري اليوم السبت، بتعيين المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئي مجلس القضاء العالي، وهو جاء خلفاً للمستشار عبد الله عمر شوضة وهو الذي شغل المنصب لمدة دورتين متتاليتين.

من هو المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض الجديد

حصل المستشار محمد عيد محجوب على ليسانس الحقوق عام 1976 من جامعة القاهرة، وشغل العديد من المناصب ومنها مساعد أول وزير العدل في يوليو 2017، وأيضاً عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في عام 2014، وعمل في منصب مستشار فني لرئيس محكمة النقض في الفترة بين 2009 لـ 2012.

وعمل أمين عام مساعد في مجلس القضاء الأعلي في الفترة بين 2001 و2009، وأيضاً نائب رئيس محكمة النقض في الفترة من 1999 لـ 2001، ومحام عام في نيابة النقض من 1993 لـ 1999، وقاضي في المحاكم الابتدائية في الفترة بيني 1983 لـ 1986، ووكيل في النيابة العامة بين 1980 لـ 1983، ومعاون في النيابة نفسها في الفترة من 1977 لـ 1980.