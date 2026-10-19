وزير التعليم: التاريخ والعربية والدين مواد أساسية لكل الطلاب في مدارس مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 06:33 مساءً -

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حسم الجدل بشأن تدريس مواد التاريخ واللغة العربية والتربية الدينية في المدارس الدولية موضحا أنه لن يكون هناك أي طالب في أي مدرسة داخل مصر لا يدرس هذه المواد.

وجاءت تصريحات الوزير خلال المائدة المستديرة الأولى ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 بعنوان «ماذا يتعلم أبناؤنا... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟» بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التعليم.

وتناقش الجلسة جودة ما يتعلمه الطالب ومدى جاهزيته للجامعة وسوق العمل إلى جانب تطوير المناهج ونظم التقييم وأداء المعلمين والمهارات المستقبلية وربط التعليم الجامعي والبحث والابتكار باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل.