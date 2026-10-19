لميس الحديدى وإبراهيم عيسى ومجدى يعقوب.. أبرز كلمات جلسة منتدى مصر الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - شهدت الجلسة الأولى من منتدى مصر 2026، الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «نظرة اليوم.. رؤية الغد»، بحضور فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والقيادات، مجموعة من الرسائل المهمة التي تناولت مستقبل الدولة المصرية، وأهمية الحوار والمصارحة والمشاركة المجتمعية، ودور الصحة والعلم في تقدم الشعوب، إلى جانب استعراض مطالب المواطنين وتطلعاتهم خلال المرحلة المقبلة.

واستُهلت فعاليات المنتدى بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من سورة النجم، فيما شهدت الجلسة كلمات لكل من الإعلامية جاسمين طه زكي، والدكتور مجدي يعقوب، والإعلامي إبراهيم عيسى، والإعلامية لميس الحديدي، تناولت عددًا من القضايا المرتبطة بحاضر مصر ومستقبلها.



جاسمين طه زكي: النهضة الحقيقية تبدأ برؤية صادقة للواقع



أكدت الإعلامية جاسمين طه زكي أن النسخة الأولى من منتدى مصر تأتي إيمانًا بأن النهضة الحقيقية تنطلق من رؤية صادقة للواقع، مشيرة إلى أن المنتدى يفتح مساحة مهمة لتحويل الرؤى والأفكار إلى فرص تنموية تسهم في صناعة مستقبل أفضل لمصر.

وأوضحت أن المنتدى يمتد على مدار 6 أيام، ويتضمن جلسات حوارية وورش عمل بمشاركة 150 من صناع القرار، لافتة إلى أهمية المناقشات التي يشهدها المنتدى، وما يمكن أن تسفر عنه من مخرجات تدعم مسيرة التنمية في مصر.



مجدي يعقوب: صحة المصريين والعلم أساس تقدم الشعوب



ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، أهمية الاهتمام بصحة الشعب المصري، مشيرًا إلى أن حضارة الشعوب وتقدمها يعتمدان بصورة أساسية على الصحة والعلم والأبحاث العلمية.

وشدد مجدي يعقوب على أهمية هذه المجالات باعتبارها من الركائز الأساسية لتقدم المجتمعات، في رسالة تضع صحة الإنسان والمعرفة العلمية في مقدمة القضايا المرتبطة بمستقبل مصر.



إبراهيم عيسى: الحوار يجب أن يكون متبادلًا ومصر للمصريين



وقال الإعلامي إبراهيم عيسى إن منتدى مصر يهدف إلى فتح مساحة للحوار الصريح ومناقشة مختلف القضايا، بمشاركة صناع القرار، مؤكدًا أهمية تبادل الآراء والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.

وأوضح إبراهيم عيسى أن الحوار الحقيقي يجب أن يكون متبادلًا بين طرفين، وليس من طرف واحد، بما يسهم في الوصول إلى قرارات تخدم مصلحة الوطن، انطلاقًا من مبدأ «مصر للمصريين»، مشيرًا إلى أهمية الحوار في مناقشة القضايا التي تشغل المجتمع المصري.



لميس الحديدي: المصارحة والأمل والعمل لبناء مستقبل مصر



وأكدت الإعلامية لميس الحديدي أن منتدى مصر يأتي في لحظة فارقة، تجمع بين المصارحة والأمل والعمل على بناء دولة لمستقبل يستحقه هذا البلد، في ظل أحداث إقليمية بالغة التأثير في موقع مصر ومكانتها، وما تفرضه من مسؤوليات كبيرة تتطلب الوعي والاستعداد لمواجهتها.

وأضافت لميس الحديدي أن المنتدى يمثل فرصة لمناقشة القضايا المختلفة بمسؤولية وشفافية، في ضوء ما تمتلكه مصر من تاريخ عريق، وما واجهته من تحديات داخلية وخارجية، مؤكدة أهمية المكاشفة والمشاركة في تحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أن طموحات الدول لا يمكن أن تنفصل عن طموحات شعوبها، وأن المواطنين هم الأبطال الحقيقيون في عملية البناء، مشددة على أن العمل هو الطريق لبناء الوطن وتحقيق تطلعات المصريين.

وتابعت لميس الحديدي أن المواطن ينتظر من المنتدى طرح رؤى واضحة تتعلق بمستقبله ومستقبل أبنائه، إلى جانب تحقيق تفاعل حقيقي مع قضاياه واحتياجاته، بما ينعكس على حياته اليومية.