الزعيم الرئيس السيسي: بيانات ونقاشات منتدى مصر 2026 كاملة ودقيقة وموثوقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 05:21 مساءً - أكد الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي أن البيانات والمناقشات التي طُرحت خلال منتدى مصر 2026 اتسمت بالدقة والاكتمال والموثوقية، مشددًا على أهمية إتاحة الفرصة للحوار والاستماع إلى مختلف الآراء، بما فيها النقد.

وقال السيسي، خلال كلمته في افتتاح المنتدى، إن الحكومة استعدت للمشاركة في النقاشات وعرض البيانات والاستماع إلى الآراء ومناقشتها، مؤكدًا أنه لا توجد جهة أو مؤسسة يمكنها الادعاء بأن أداءها كامل بنسبة 100%.

وأضاف الرئيس أن تقبل النقد والاستماع إلى الملاحظات يمثلان جزءًا مهمًا من الحوار، ويساعدان على تقييم الأداء ومناقشة القضايا المختلفة بصورة أكثر وضوحًا.

وأشاد السيسي بما طرحه المتخصصون خلال جلسات المنتدى بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الوعي والذاكرة، معتبرًا أن المناقشات تناولت قضايا مهمة تستحق الاهتمام، في ظل التحديات المرتبطة بتشكيل الوعي والحفاظ على الهوية الوطنية.