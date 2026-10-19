فخامة الرئيس الزعيم السيسي يستقبل ماكسيم أوريشكين نائب مدير رئاسة روسيا الاتحادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 05:21 مساءً - استقبل فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد ماكسيم أوريشكين، نائب مدير رئاسة روسيا الاتحادية والممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون التعاون المالي والاقتصادي مع دول تجمع البريكس، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الروسي ارتور ليوكمانوف سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، والسيد دينيس اغافونوف رئيس مديرية الخبراء الرئاسية، والسيد ديمتري بيسكوف المدير العام للمنصة الوطنية لمبادرة التكنولوجيا والممثل الرئاسي الخاص للتنمية الرقمية والتكنولوجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بطلب نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا سيادته تطلعه لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً سيادته حرص مصر على مواصلة التنسيق مع الجانب الروسي من أجل تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين المصري والروسي الصديقين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد "أوريشكين" أكد اعتزازه بزيارة مصر ولقاء السيد الرئيس، ونقل في هذا الإطار تحيات الرئيس بوتين إلى السيد الرئيس، مؤكدًا رغبة الجانب الروسي في تعميق التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق مع مصر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وكذلك دفع مشروعات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء تناول تطورات عمل تجمع البريكس، كما تم تناول مجمل التطورات الاقليمية.