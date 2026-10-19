تعرف على موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 07:37 مساءً - تترقب جماهير كرة القدم الأوروبية مواجهة من العيار الثقيل تجمع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ، في قمة مرتقبة تحمل طابع النهائيات المبكرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027، فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز نجوم الكرة العالمية وطموحهما للمنافسة على اللقب القاري.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

يحل برشلونة ضيفًا على باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لمواصلة الانطلاقة القوية في البطولة، بعدما حقق كل منهما الفوز فى أول مباراتين وحصد 6 نقاط.

تقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء في باريس.

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة تجمع اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب الأوروبي.

بي اس جي ضد برشلونة

تُنقل مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة beIN SPORTS، صاحبة حقوق بث البطولة فى المنطقة، ويمكن للجماهير متابعة تفاصيل القناة المخصصة للمباراة عبر جدول البث الرسمي للشبكة.

المباراة: باريس سان جيرمان ضد برشلونة.

البطولة: دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

الجولة: الثالثة من مرحلة الدوري.

التاريخ: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

الملعب: حديقة الأمراء – باريس.

التوقيت: 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت باريس.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

برشلونة وباريس سان جيرمان.. قمة بطموحات أوروبية كبيرة

يدخل برشلونة المواجهة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، ساعيًا إلى تأكيد قوته الأوروبية وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، مستفيدًا من قدراته الهجومية وتنوع الحلول المتاحة أمامه، وفي مقدمتها النجم الشاب لامين يامال.

في المقابل، يطمح باريس سان جيرمان بقيادة الإسباني لويس إنريكي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، ومواصلة عروضه القوية أمام منافس يعرفه جيدًا، خاصة بعد فوزه على مانشستر سيتي بنتيجة 4-2 في الجولة الثانية.

تكتسب المباراة أهمية إضافية بسبب التقارب بين الفريقين على المستوى الفني، فضلًا عن المواجهات السابقة التي شهدت تقلبات مثيرة ونتائج كبيرة، ما يجعل قمة الثلاثاء اختبارًا حقيقيًا لطموحات الطرفين في البطولة.

دوري أبطال أوروبا.. نتائج باريس سان جيرمان وبرشلونة قبل المواجهة المرتقبة

حقق برشلونة بداية قوية في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بعدما فاز في أول مباراتين، وكانت آخر انتصاراته أمام جالطة سراي بنتيجة 4-1 خارج ملعبه.

أما باريس سان جيرمان، فدخل بدوره الجولة الثالثة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا لافتًا على مانشستر سيتي بنتيجة 4-2، ليجمع الفريق الفرنسي 6 نقاط من أول جولتين، بالتساوي مع برشلونة.

يمنح هذا التساوي في رصيد النقاط أهمية كبيرة للمواجهة، إذ يتطلع كل فريق إلى تحقيق انتصار جديد يعزز موقعه في جدول مرحلة الدوري ويقربه من التأهل المباشر إلى دور الـ16.

لامين يامال ونجوم باريس.. من يحسم النهائي المبكر؟

تتجه الأنظار إلى لامين يامال، أحد أبرز المواهب الهجومية في برشلونة، وقدرته على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى، إلى جانب بقية العناصر التي يعتمد عليها هانز فليك في بناء الهجمات وتهديد مرمى المنافس.

على الجانب الآخر، يمتلك باريس سان جيرمان مجموعة من اللاعبين القادرين على استغلال المساحات والتحولات السريعة، ما يضع دفاع برشلونة أمام اختبار صعب، خاصة مع رغبة أصحاب الأرض في فرض أسلوبهم منذ الدقائق الأولى.

من المنتظر أن تلعب التفاصيل التكتيكية دورًا حاسمًا في تحديد نتيجة اللقاء، في ظل تقارب مستوى الفريقين وقوة عناصرهما الهجومية، وهو ما يعزز وصف المواجهة بأنها نهائي مبكر في سباق المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.