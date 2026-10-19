فخامة الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي: اتخذت قرارات صعبة للحفاظ على الدولة ولم أنظر إلى نفسي أو أهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 06:33 مساءً -

أكد فخامة الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة بدأت بمشاركة المصريين مرحلة بناء حقيقية بعد ما شهدته خلال السنوات السابقة وصولا إلى أحداث 2011، مشددا على أن القرارات التي اتخذها لم تكن مرتبطة باعتبارات شخصية أو عائلية وإنما بما يراه صحيحا لمصلحة الدولة.

وأضاف فخامة الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح منتدى مصر 2026 أن المخاطر المحيطة باتخاذ عدد من القرارات كانت مرتفعة، لكنها كانت ضرورية للحفاظ على الدولة واستكمال عملية بنائها ومواجهة التحديات التي كانت تمر بها.