ضبط (102) مخالفة مرورية وفحص (973) سائقًا خلال (24) ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 01:37 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور بمختلف أنحاء الجمهورية، وأسفرت خلال (24) ساعة عن ضبط (102717) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص (973) سائقًا، وتبين إيجابية (38) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، أسفرت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، خلال (24) ساعة، عن ضبط (408) مخالفات مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، والأمن والمتانة.

وشملت الحملات فحص (151) سائقًا، وتبين إيجابية (6) حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط (8) محكوم عليهم بإجمالي (11) حكمًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.