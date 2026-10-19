منتدى مصر 2026 في يومه الأول.. 3 ملفات ترسم ملامح بناء الإنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - تتصدر قضايا التعليم وتأهيل الشباب وترسيخ القيم الاجتماعية أجندة اليوم الأول من منتدى مصر 2026، الذي تنطلق فعالياته اليوم الاثنين 19 أكتوبر، تحت محور «بناء الإنسان»، من خلال ثلاث جلسات تناقش مدى جاهزية الطلاب للمستقبل، وسبل تحويل الفرص المتاحة للشباب إلى إنجازات مؤثرة، ودور المؤسسات المختلفة في تقليص الفجوة بين القيم والسلوك المجتمعي، في حوار يستهدف الوقوف على التحديات وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وتجمع جلسات اليوم الأول بين ثلاثة ملفات متكاملة في تشكيل شخصية الإنسان، بداية من التعليم باعتباره مدخلا لاكتساب المعرفة والمهارات، مرورا بالشباب والرياضة باعتبارهما مجالا لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات، وصولا إلى الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية، وما يرتبط بهما من تأثير في سلوك الأفراد وتفاعلاتهم داخل المجتمع.

وتناقش جلسة «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟» مدى نجاح التحولات التي شهدتها منظومة التعليم والتدريب في الانتقال من التركيز على إتاحة التعليم إلى جودة ما يتعلمه الطالب فعليا، ومدى جاهزيته للانتقال إلى الجامعة ثم سوق العمل.

وتتضمن محاور الجلسة رؤية المرحلة المقبلة لتطوير جودة التعلم والمناهج وأساليب التقييم وإعداد المعلم وتنمية المهارات المستقبلية، إلى جانب تطوير التعليم الجامعي وربط البرامج والبحث والابتكار باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية ويرفع جاهزية الخريجين.

وتفتح هذه الملفات المجال أمام مناقشة العلاقة بين ما يكتسبه الطلاب داخل المؤسسات التعليمية والمهارات المطلوبة منهم في المراحل التالية، وأهمية النظر إلى جودة المخرجات باعتبارها أحد العناصر الرئيسية في تقييم مسار تطوير التعليم.

الشباب والرياضة.. من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير

وتنتقل أجندة اليوم الأول إلى ملف الشباب من خلال جلسة «الشباب والرياضة: من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير»، التي تناقش رحلة الشباب من اكتشاف الفرص والوصول إليها إلى بناء القدرات وتحويل المواهب والأفكار إلى إنجازات مؤثرة.

وتشمل محاور الجلسة اكتشاف المواهب ورعايتها، والتدريب والتأهيل، والرياضة والإبداع والابتكار، والمشاركة الشبابية، وقياس أثر البرامج والسياسات، إلى جانب بحث سبل تطوير منظومة أكثر تكاملا واستدامة تضمن وصول الفرص إلى الشباب وتحويلها إلى مهارات وقدرات وإنجازات ومشروعات ذات أثر.

وتسلط الجلسة الضوء كذلك على التجارب المؤسسية والنماذج الشبابية والرياضية الملهمة، في إطار مناقشة كيفية الاستفادة من طاقات الشباب وتوفير المسارات التي تساعدهم على تطوير قدراتهم وتحقيق أثر مستدام.

الثقافة والقيم الاجتماعية.. مواجهة الفجوة بين القيم والسلوك

وتختتم ملفات بناء الإنسان في اليوم الأول بجلسة «الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية»، التي تتناول الفجوة بين القيم والسلوك المجتمعي، وأسبابها، وأوجه العمل الممكنة لتقليصها، إلى جانب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على السلوك الفردي والمجتمعي.

وتناقش الجلسة دور الدولة والمؤسسات الدينية والثقافية والفنية والتعليمية، بالتكامل مع دور الأسرة، في ترسيخ القيم الاجتماعية المشتركة، وقياس مدى انعكاسها على سلوك المواطنين، مع تحديد فجوات التأثير وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وتربط هذه المحاور بين دور المؤسسات في ترسيخ القيم وبين انعكاسها على الممارسات اليومية، بما يتيح تناول القضية من زاوية تتجاوز طرح المبادئ العامة إلى بحث العوامل المؤثرة في السلوك المجتمعي.

ويعقد منتدى مصر 2026 خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، ويستهدف فتح مساحة للحوار حول قضايا التنمية وأثر السياسات العامة والبرامج التنموية على حياة المواطنين، من خلال جلسات عامة وحوارات متخصصة تسعى إلى تحديد التحديات والفجوات والأولويات العملية للمرحلة المقبلة.