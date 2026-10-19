اليمن : مقتل 53 مجندا وإصابة نحو 200 في هجوم حوثى استهدف معسكرا أمنيا بمحافظة شبوة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 06:33 مساءً - شهدت محافظة شبوة اليمنية تصعيداً عسكرياً دامياً إثر هجوم صاروخي شنه الحوثيون على معسكر «العَلم» ، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين في صفوف القوات اليمنية، وأكدت السلطات المحلية مقتل 53 مجنداً وإصابة نحو 200 آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع نظراً لخطورة الإصابات.
وأوضح المتحدث باسم القوات اليمنية، ماجد النزيلي أن الهجوم نُفذ بواسطة ثلاثة صواريخ باليستية استهدفت بشكل مباشر مركزاً مخصصاً لتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظة. وأشارت مصادر طبية إلى أن المستشفى العام في شبوة استقبل عشرات الضحايا وسط حالة من الاستنفار الطبي الكبير.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر عسكرية أن الحوثيين قاموا بقطع الطريق الحيوي الواصل بين محافظتي شبوة والبيضاء، مما عزز فرضية التحضير لهجوم بري. وأفاد سكان محليون بمنع حركة المرور عبر هذا الطريق الاستراتيجي، مما أدى إلى عزل بعض المناطق وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
وتبرز الأهمية الاستراتيجية لمحافظة شبوة كونها إحدى المناطق الرئيسية المنتجة للنفط والغاز في اليمن، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين مأرب وحضرموت. ومن جهتها، أقرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين باستهداف تجمعات عسكرية في معسكر العلم، مؤكدة وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف خصومهم.
وبالتزامن مع أحداث شبوة، اندلعت مواجهات عنيفة في محافظة مأرب، حيث نفذت القوات الحكومية عمليات هجومية في منطقتي مدغل ورغوان شمال غربي المحافظة. كما امتدت رقعة القتال لتشمل مديرية الجوبة في المسار الجنوبي، في محاولة لصد الضغوط العسكرية المستمرة من قبل الجماعة.