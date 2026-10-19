اليمن : مقتل 53 مجندا وإصابة نحو 200 في هجوم حوثى استهدف معسكرا أمنيا بمحافظة شبوة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 06:33 مساءً - شهدت محافظة شبوة اليمنية تصعيداً عسكرياً دامياً إثر هجوم صاروخي شنه الحوثيون على معسكر «العَلم» ، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين في صفوف القوات اليمنية، وأكدت السلطات المحلية مقتل 53 مجنداً وإصابة نحو 200 آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع نظراً لخطورة الإصابات.

وأوضح المتحدث باسم القوات اليمنية، ماجد النزيلي أن الهجوم نُفذ بواسطة ثلاثة صواريخ باليستية استهدفت بشكل مباشر مركزاً مخصصاً لتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظة. وأشارت مصادر طبية إلى أن المستشفى العام في شبوة استقبل عشرات الضحايا وسط حالة من الاستنفار الطبي الكبير.