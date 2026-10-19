انطلاق فعاليات "منتدى مصر 2026".. 6 أيام من الحوار الوطني حول بناء الإنسان وأمن الوطن ومستقبل الاقتصاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 11:17 صباحاً - انطلقت صباح اليوم الإثنين فعاليات منتدى مصر 2026، والذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، ليمثل محطة وطنية فارقة ومظلة جامعة لحوارات مجتمعية واقتصادية موسعة تمتد على مدار ستة أيام متتالية. يفتح المنتدى ملفات استراتيجية كبرى تتعلق ببناء الإنسان، وأمن الوطن، ومستقبل الاقتصاد، وشواغل الرأي العام، بمشاركة واسعة من الوزراء، والمسؤولين، والخبراء، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، ونواب البرلمان والأحزاب.

جدول متنوع يتجاوز طرح السياسات إلى تقييم الأثر

يتميز أجندة المنتدى في نسخته الحالية بالتركيز على الانتقال من مرحلة «عرض المشروعات والسياسات» إلى مرحلة «تقييم الأثر الفعلي»، وتحديد الفجوات ووضع التوصيات العملية.

وتتوزع فعاليات المنتدى على مدار أيامه الستة كالتالي:

اليوم الأول (بناء الإنسان): تتصدر أجندته قضايا التعليم وجودة مخرجاته بما يتلاءم مع وظائف المستقبل، إلى جانب دور الشباب والرياضة في صناعة التأثير، وبحث آليات ردم الفجوة بين القيم المجتمعية والسلوكيات اليومية في ظل تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي.

اليوم الثاني (التنمية المتكاملة وجودة الحياة): يناقش مستهدفات التنمية الحضرية والعمرانية (مبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة)، وتطوير المنظومة الصحية ورحلة المريض والتأمين الصحي الشامل، فضلاً عن ملف "مصر رقمية" والسيادة الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.

اليوم الثالث (الحماية والأمان المجتمعي): يخصص لبحث منظومة أمن الوطن والمواطن وسرعة الاستجابة للطوارئ، وتطوير أدوات الحماية الاجتماعية والدعم النقدي والسلعي والانتقال بالفئات المستهدفة إلى دائرة الإنتاج، إضافة إلى ملف الأمن الغذائي والمائي في مواجهة التغيرات المناخية.

اليوم الرابع (الاقتصاد تحت المجهر): يشهد نقاشات معمقة حول أمن الطاقة واستدامة الإنجازات، وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعي وخلق فرص العمل، إلى جانب مكاشفة بالأرقام حول موارد النقد الأجنبي وأدوات إدارة الدين العام، وخطط البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي لما بعد برامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.

اليوم الخامس (شواغل الرأي العام والابتكار): يتيح مساحات لورش العمل التفاعلية المباشرة لحل المشكلات اليومية للمواطنين، بجانب جلسة متخصصة حول دعم منظومة الابتكار والشركات الناشئة وريادة الأعمال. تتوج الفعاليات بصياغة مخرجات الحوارات الوطنية وتحديد أولويات الدولة والمواطن للمرحلة المقبلة، ورفع التوصيات التنفيذية للجهات المعنية.

اليوم السادس والأخير (الجلسة الختامية):

وتؤكد اللجنة المنظمة أن تنوع محاور المنتدى يكشف عن الترابط الوثيق بين مختلف قطاعات الدولة؛ فبناء الإنسان يبدأ من جودة التعليم والرعاية الصحية والثقافة، ولا يتأتى إلا بتوفير بيئة عمرانية آمنة وحماية اجتماعية فعالة. وفي المقابل، تعتمد استدامة الاقتصاد وقدرته على توفير فرص العمل على أمن الطاقة والمياه والغذاء، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والصناعة والتصدير.

ومن المنتظر أن تسفر جلسات وورش عمل المنتدى على مدار الأسبوع عن صياغة رؤى عملية وتوصيات محددة تدعم مسار التنمية المستدامة وتعزز جودة حياة المواطن المصري.

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليمثل محطة وطنية فارقة ومظلة جامعة لحوارات مجتمعية واقتصادية موسعة تمتد على مدار ستة أيام متتالية. يفتح المنتدى ملفات استراتيجية كبرى تتعلق ببناء الإنسان، وأمن الوطن، ومستقبل الاقتصاد، وشواغل الرأي العام