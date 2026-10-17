وصفة غسول طبيعي لكل انواع البشرة

معظم غسولات البشرة بتحتوي في تركيبتها على الصابون، وده بيأدي لتجريد البشرة من الزيوت الطبيعية، ومع مرور الوقت بيحصل جفاف اكتر للبشرة الجافة، والبشرة الدهنية بيحصل فيها افراط في افراز الزيوت كآلية تعويضية، وده هيسبب اختلالات ومشاكل جلدية، ولتفادي المشاكل دي هنشارك معاكم طريقة عمل غسول طبيعي مناسب لكل انواع البشرة.

هتحتاجي :

- معلقتين كبار من دقيق الحمص.

- معلقتين كبار من دقيق الارز.

- معلقتين كبار شوفان مطحون.

- معلقة كبيرة عرق سوس مطحون.

- معلقة كبيرة كاكاو.

- معلقة كبيرة حلبة مطحونة.

- ١/٢ معلقة كبيرة كركم. طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي كل المكونات مع بعض كويس، وانقلي الخليط لعلبة او برطمان محكم الغلق للاستخدام.

- للبشرة الجافة: خدي معلقتين كبار من الخليط، وضيفي له معلقة كبيرة لبن او الكريمة.

- للبشرة العادية: خدي معلقتين كبار من الخليط، وضيفي له لبن، او عسل، او زبادي، او ماية ورد.

- للبشرة الدهنية: خدي معلقتين كبار من الخليط، وضيفي له عصير برتقان، او عصير ليمون، او ماية ورد.

استخدمي الخليط المناسب لنوع بشرتك، ووزعيه على البشرة ودلكيه في حركات دائرية وسيبيه لمدة ٥ دقايق وبعدها اغسليه بالماية الباردة.

الغسول ده مش بس بيساعد على ازالة خلايا الجلد الميتة، لكن كمان المكونات المقشرة اللي فيه زي دقيق الحمص، ودقيق الارز، والشوفان بتساعد على تنضيف المسام المسدودة، وده بيحمي البشرة من مشاكل التهاب البشرة زي حب الشباب والبثور.

كمان الخليط بيساعد على التخلص من الشعر الزايد في الوش والجسم عن طريق سحبه من بصيلات الشعر.

فوايد المكونات :

- دقيق الحمص: بينضف البشرة وبيقشرها بلطف.

- الشوفان: بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وبيحتوي على مركبات بتساعد على استخلاص الاوساخ والزيوت من المسام من غير ما يسبب التهابات.

- دقيق الارز: بيحتوي على خصائص طبيعية بتساعد على مقاومة علامات التقدم في السن وامتصاص الزيوت، ودقيق الارز يعتبر مثالي للبشرة المعرضة للزيوت وحب الشباب، كمان بيحتوي على خصائص تقشير دقيقة بتساعد على تنعيم البشرة.

- العرق سوس: بيحافظ على ترطيب البشرة وبيديها نعومة، وبيساعد على تفتيحها، لان العرق سوس معروف بخصائصه الفعالة في تفتيح البشرة، وبيساعد على التخلص من اسمرار البشرة الناتج عن الشمس بشكل سريع وطبيعي، كمان بيساعد على تهدئة البشرة وترطيبها، كمان العرق سوس يعتبر واقي شمس طبيعي، وده بيحمي بشرتك من اضرار اشعة الشمس.

- الكاكاو: بيحتوي على مركبات الفلافونويد وهي مضادات اكسدة بتحمي البشرة.

- الحلبة: بتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، وده بيخليها فعالة في منع حب الشباب.