الزمالك يرفع درجة الاستعداد في برج العرب.. معتمد جمال يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة بترول أسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 09:29 مساءً - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرحلة التركيز الأخيرة قبل مباراته المرتقبة أمام بترول أسيوط، بعدما غادرت بعثة الفريق إلى الإسكندرية، عقب انتهاء مران اليوم الاثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، للدخول في معسكر مغلق بمدينة برج العرب، استعدادًا للمواجهة المقررة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء، على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة السابعة من المسابقة، وسط سعي الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل اللقاء.



معتمد جمال يخفف الأحمال ويكثف التحضيرات الفنية



شهد التدريب الختامي اهتمامًا واضحًا بتجنب الإجهاد البدني، حيث فضّل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال تقليل الحمل التدريبي للحفاظ على جاهزية اللاعبين قبل المواجهة.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو، مدرب الأحمال، الإشراف على مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة، التي شملت الجري حول الملعب وتنفيذ بعض التمرينات باستخدام الكرة.

وعلى الصعيد الفني، انصب التركيز على مراجعة الجوانب التكتيكية وتصحيح التحركات داخل الملعب، من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ عدد من الجمل الفنية والخططية، قبل إقامة تقسيمة في ختام المران، بهدف تطبيق التعليمات التي وضعها الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.



موعد مباراة الزمالك وبترول أسيوط في الدوري



يخوض الزمالك مواجهة بترول أسيوط غدًا الثلاثاء في تمام الخامسة مساءً، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز، بعدما اختتم الفريق تدريباته بالقاهرة وانتقل إلى معسكره المغلق لوضع اللمسات الأخيرة قبل صافرة البداية.