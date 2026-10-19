أخبار اليمن : استهدفت 6 تجمعات في السقيا ورأس العارة

استهدفت 6 تجمعات في السقيا ورأس العارةأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة استهدفت ستة تجمعات لتحشيدات العدو السعودي في منطقة السقيا ورأس العارة.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت بعون الله من تنفيذ عملية استهداف ستة تجمعات لتحشيدات العدو السعودي في منطقة السقيا ورأس العارة بستة صواريخ باليستية.

وأكد أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله وخلّفت عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد من الآليات.