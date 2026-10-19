الزعيم السيسى يشارك بمنتدى مصر ويستقبل الممثل الخاص لبوتين.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 09:29 مساءً - شهد فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، افتتاح أعمال منتدى مصر ٢٠٢٦ بمركز مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء وكبار رجال الدولة.

وصرح السفير محمد الشناوى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة الافتتاحية للمنتدى تم استهلال فعالياتها بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم بعنوان "ماذا ننتظر من المنتدى"، ثم عرض فقرة بعنوان "من أين بدأنا"، تخللها عرض فيلم "لو قابلت الرئيس هتقول له إيه"، ليعقبها عرض للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إثر ذلك تم عرض فيلم بعنوان "مصر في عيون العالم"، ثم فقرة بعنوان "يعني إيه تبقى مصري"، ليختتم الجزء الأول من الجلسة بفقرة غنائية "أغنية مصري" لكورال أطفال من الأوبرا، قام السيد الرئيس بعده بتحية الأطفال مقدمي الفقرة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجزء الثاني من الجلسة تضمن عرضاً عن "الهوية الوطنية"، وعرض فيلم بعنوان "كيف يوجه الوعي"، ثم فقرة بعنوان "جيل زد .. كيف نختار مصادرنا"، أعقبها فيلم عن "التأثير السلبي للسوشيال ميديا"، وفقرة أخرى عن "الوعي والمعلومة المضللة والاستفادة من التكنولوجيا"، بعد ذلك تم عرض فيلم عن "الشائعات وتأثيرها على الداخل المصري"، تلاها فقرة عن "منصة الشائعات"، وفيلم بعنوان "الحلم والواقع".

وعلى هامش المنتدى، استقبل فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، اليوم، ماكسيم أوريشكين، نائب مدير رئاسة روسيا الاتحادية والممثل الخاص للرئيس الروسي لشئون التعاون المالي والاقتصادي مع دول تجمع البريكس، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الروسي ارتور ليوكمانوف سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، ودينيس اغافونوف رئيس مديرية الخبراء الرئاسية، وديمتري بيسكوف المدير العام للمنصة الوطنية لمبادرة التكنولوجيا والممثل الرئاسي الخاص للتنمية الرقمية والتكنولوجية.

وصرح السفير المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي استهل اللقاء بطلب نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا تطلعه لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً حرص مصر على مواصلة التنسيق مع الجانب الروسي من أجل تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين المصري والروسي الصديقين.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن "أوريشكين" أكد اعتزازه بزيارة مصر ولقاء فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، ونقل في هذا الإطار تحيات الرئيس بوتين إلى فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا رغبة الجانب الروسي في تعميق التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق مع مصر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وكذلك دفع مشروعات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء تناول تطورات عمل تجمع البريكس، كما تم تناول مجمل التطورات الاقليمية.