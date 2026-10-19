مواعيد انطلاق مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - تنطلق اليوم الاثنين منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، والتي تشهد مواجهات قوية بين عدد من الأندية، في مقدمتها الزمالك وبيراميدز والأهلي، وسط منافسة متزايدة على مراكز المقدمة في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الجولة على مدار ثلاثة أيام، بداية من الاثنين 19 أكتوبر وحتى الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

مواعيد مباريات الاثنين 19 أكتوبر

ـ الجونة & سموحة.. الساعة 5 مساءً على استاد خالد بشارة

ـ الشرقية إنبي & المقاولون العرب.. الساعة 8 مساءً على استاد السلام

ـ المصري & أبو قير للأسمدة.. الساعة 8 مساءً على استاد السويس الجديد

مواعيد مباريات الثلاثاء 20 أكتوبر

ـ الزمالك & بترول أسيوط.. الساعة 5 مساءً على استاد برج العرب

ـ زد & مودرن سبورت.. الساعة 5 مساءً على استاد القاهرة

ـ وادي دجلة & البنك الأهلي.. الساعة 6 مساءً على استاد السلام

ـ طلائع الجيش & بيراميدز.. الساعة 8 مساءً على استاد جهاز الرياضة

مواعيد مباريات الأربعاء 21 أكتوبر

ـ غزل المحلة & الاتحاد السكندري.. الساعة 5 مساءً على استاد غزل المحلة

ـ سيراميكا & منتخب السويس بتروجت.. الساعة 8 مساءً على استاد هيئة قناة السويس

ـ الأهلي & القناة.. الساعة 8 مساءً على استاد القاهرة الدولي

القناة الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون سبورت مباريات الدوري المصري حصرياً، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.