سيروم فيتامين سي لبشرة نضرة وشابة وخالية من البقع

النهاردة هنحضر مع بعض سيروم فيتامين سي طبيعي، لنضارة البشرة والحفاظ عليها شابة وخالية من البقع والعيوب.

هتحتاجي:

- برتقان.

- جل الصبار.

- كبسولات زيت فيتامين E.

طريقة التحضير:

١- هاتي كام برتقانة وابشري القشر بتاعهم بالمبشرة، وابشري الطبقة الخارجية اللي باللون البرتقاني بس، واتجنبي بشر الجزء الابيض من القشرة.

٢- ضيفي كوباية ماية للقشر المبشور، وحطي الخليط على نار عالية وسيبيه يغلي، ولما يبدأ في الغليان خففي النار من متوسطة لهادية، وسيبيه على النار لمدة من ١٠ - ١٢ دقيقة.

٣- بعدها صفي الخليط باستخدام مصفى ضيقة، واتأكدي من عصر القشور كويس لاستخراج كل السائل منها.

٤- ضيفي معلقة كبيرة من جل الصبار لسائل فيتامين سي.

٥- وضيفي زيت فيتامين E، لو بشرتك دهنية ضيفي منه نقطة واحدة بس، ولو بشرتك عادية او جافة ممكن تضيفي من ٣ - ٤ نقط.

٦- لو لقيتي الخليط لسه قوامه خفيف اوي، ممكن تضيفي جل الصبار تاني او جلسرين.

٧- ممكن تحفظي سيروم فيتامين سي لمدة شهر، ولكن بننصحك باستخدامه خلال ١٠ ايام.

طريقة الاستخدام:

١- اعملي اختبار حساسية الاول، خدي كمية صغيرة من السيروم حطيها على منطقة الرقبة من ورا، واستني لمدة ٢٤ ساعة تقريبا، لو ماظهرش اي اثار جانبية، تقدري تستخدميه على بشرتك، لو ظهر اي طفح جلدي او احمرار او بثور وقفي استخدامه.

٢- كل يوم قبل النوم وزعيه على بشرتك، واستخدمي بعده الكريم المرطب العادي بتاعك.

٣- للحصول على افضل النتايج، واظبي على استخدامه بانتظام لمدة ما تقلش عن ٣ شهور.

فوايد السيروم:

- بيساعد في حماية البشرة من الاشعة الضارة للشمس.

- بيساعد في علاج مشاكل الجلد زي حب الشباب، الشوائب، اختلاف لون البشرة، التصبغات، والجفاف وغيرها من المشاكل الجلدية.

- بيعزز انتاج الكولاجين من خلال ازالة خلايا الجلد الميتة.

- يعتبر مضاد للاكسدة، وده بيساعد على تفتيح البشرة وتجديدها.

- فعال لمعظم انواع البشرة.

- بيساعد على ترطيب البشرة.

- بيقلل من الاحمرار وبيساعد على توحيد لون البشرة.

- بيساعد على التخلص من التصبغات الجلدية.

- بيخفف من ظهور الهالات السودا تحت العين.

- بيساعد على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة.