احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 11:13 مساءً - كشف وزراء ليبيون عن حزمة من التسهيلات المرتقبة للمواطنين الليبيين في مصر، تشمل ملفات التأشيرات والموافقات الأمنية والإقامات، إلى جانب تسهيل حركة عبور المواطنين والسيارات عبر منفذ السلوم البري، وذلك عقب المباحثات التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

وزراء ليبيون يكشفون توجيهات فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتسريع حل أزمة التأشيرات والإقامات

وأكد وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، أن المباحثات بين الدبيبة والرئيس السيسي ستثمر قريباً جداً عن انفراجة في ملفات التأشيرات والموافقات الأمنية والإقامات، خاصة بالنسبة إلى طلاب الدراسات العليا والمرضى الذين يحتاجون إلى تسهيلات في إجراءات الدخول والإقامة بمصر.

وأشار اللافي، في تصريحات صحفية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه وزارة الداخلية المصرية بسرعة التنسيق الفوري مع نظيرتها الليبية، لوضع آليات عملية وسريعة لمعالجة المشكلات المتعلقة بهذه الملفات، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين الليبيين وتيسير حصولهم على الخدمات.

وزراء ليبيون يكشفون تسهيلات جديدة لعبور الليبيين والسيارات عبر منفذ السلوم

وأوضح وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية أن التفاهمات شملت تقديم تسهيلات واسعة لحركة عبور المواطنين الليبيين والسيارات عبر منفذ السلوم البري، في إطار جهود البلدين لمعالجة الملفات التي تمس حركة التنقل اليومية للمواطنين وتعزيز التعاون على المستوى الخدمي.

وزير ليبي يكشف إعادة تفعيل الربط الإلكتروني لتنظيم دخول العمالة المصرية

من جانبه، أعلن وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي العابد، توقيع اتفاقية رسمية لإعادة تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في مصر وليبيا، على أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأوضح العابد أن المنظومة تستهدف تنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا من خلال عقود عمل موثقة وقاعدة بيانات موحدة، بما يسهم في حماية حقوق العمال وأصحاب العمل، وتعزيز تنظيم سوق العمل، وضمان توافق إجراءات التوظيف مع الأطر الرسمية المعتمدة بين البلدين.

وزير العمل الليبي يكشف تخفيف القيود الأمنية وتسهيلات للدارسين في مصر

وأضاف وزير العمل والتأهيل الليبي أنه جرى التوافق على تخفيف القيود الأمنية المتعلقة بالتأشيرات، لتقتصر على إجراء تنظيمي روتيني للفئات العمرية بين 18 و45 عاماً، مع تسهيل دخول باقي الفئات.

وأشار إلى التوافق كذلك على تبسيط إجراءات الإقامة للدارسين في المدارس والجامعات المصرية، بما يدعم استقرار الطلاب الليبيين وييسر استكمال دراستهم في مصر.

وزير الشباب الليبي يكشف اتفاقاً لتيسير قروض المشروعات الصغيرة

وفي سياق تعزيز التعاون التنموي بين البلدين، أعلن وزير الشباب الليبي، هيثم الزحاف، إبرام مذكرة تفاهم بين البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا والجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات في مصر، بهدف نقل الخبرات وتيسير قروض الدعم المالي للمشروعات الريادية في مختلف البلديات الليبية.

ولفت الزحاف إلى تشكيل لجان مشتركة وتبادل وفود من الخبراء، للإشراف المباشر على مراحل تنفيذ الاتفاق، بما يعزز فرص دعم رواد الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق الاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.

زيارة الدبيبة للقاهرة.. حزمة اتفاقيات لإعادة تنشيط العلاقات المصرية الليبية

وتأتي هذه التفاهمات في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يجريها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى القاهرة على رأس وفد وزاري موسع، والتي تعد من أكبر الزيارات الثنائية بين طرابلس والقاهرة من حيث مستوى التمثيل وتنوع الملفات المطروحة منذ سنوات.

وشهدت الزيارة توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شملت قطاعات الطاقة والنفط والغاز والنقل والعمل والبحث العلمي، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الثنائي وإعادة تفعيل أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية الليبية، ومعالجة القضايا العالقة التي تمس المصالح المباشرة لمواطني البلدين.

وتعكس التفاهمات المعلنة توجه البلدين نحو توسيع التعاون في الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية، وتعزيز التنسيق المشترك بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز العلاقات المصرية الليبية.