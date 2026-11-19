احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 10:21 مساءً - مرت 75 دقيقة من مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 ونظيره اليوناني والمقامة حاليا لحساب الجولة الأولى من مونديال الناشئين، وتشير النتيجة إلى تأخر الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

وأشهر حكم مباراة مصر واليونان المُقامة حالياً في كأس العالم للناشئين بقطر بطاقة حمراء لـ دانيال تامر لاعب منتخبنا الوطني في الدقيقة 23، حيث نال بطاقة صفراء في الدقائق الأولى قبل أن يتلقى بطاقة صفراء ثانية ليتم طرده في الدقيقة 23.

تشكيل منتخب مصر أمام اليونان

ويضم تشكيل منتخب مصر: مالك عمرو في حراسة المرمى؛ وفي الدفاع عادل علاء، آدم يوسف، محمد السيد، عزت عبدالمعز؛ وفي الوسط أحمد بشير، عمر عبدالرحيم، محمد جمال، أحمد صفوت، دانيال تامر؛ وفي الهجوم أدهم حسيب.

قائمة منتخب الناشئين فى كأس العالم

واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئين قائمة نهائية تضم 21 لاعبًا للمشاركة في البطولة. ففي حراسة المرمى: مالك عمرو ومحمد عبيد وعبد العزيز محمود، وفي الدفاع: محمد السيد وآدم يوسف وأمير حسن وعادل علاء وعزت عبد المعز ومحمد جمال، أما خط الوسط فيضم أحمد بشير وعمر عبد الرحيم وسيف كريم ويوسف عبد الله ودانيال تامر وزياد سعودي وأحمد صفوت وأدهم حسيب، فيما يتكون خط الهجوم من خالد مختار وأمير أبو العز وخالد محمود وعبد العزيز خالد.

كيف تأهل منتخبنا لأمم أفريقيا؟

وكان المنتخب المصري قد حجز مقعده في مونديال قطر بعد احتلاله المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 نوفمبر الجاري إلى 13 ديسمبر القادم، بمشاركة 48 منتخبًا.