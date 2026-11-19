احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 11:13 مساءً - أعرب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا توجيهات فخامة الرئيس السيسى الفورية لمعالجة الصعوبات التى تواجه المواطنين الليبيين المقيمين فى مصر وتيسير إجراءات إقامتهم وتنقلهم.

وقال الدبيبة، فى منشور عبر حسابه الرسمى على منصة «إكس»، إنه سعد بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، بقصر الاتحادية فى القاهرة، فى إطار المساعى المشتركة لتعزيز العلاقات الليبية المصرية والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.

الدبيبة والرئيس يبحثان تطورات الأوضاع السياسية والتحديات الإقليمية

وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أنه تبادل وجهات النظر مع فخامة الرئيس السيسى حول مستجدات الأوضاع السياسية والتحديات الإقليمية الراهنة، وأهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار فى المنطقة.

الدبيبة يطرح أوضاع الليبيين فى مصر والإعفاء من تأشيرات الدخول

وأوضح الدبيبة، أنه حرص خلال اللقاء على طرح أوضاع المواطنين الليبيين المقيمين فى مصر، والصعوبات التى تواجههم، إلى جانب ملف الإعفاء من تأشيرات الدخول للمواطنين الليبيين، وتسهيل إجراءات الإقامة والتنقل.

وثمن الدبيبة تفهم فخامة الرئيس السيسى لهذه الملفات وإصداره توجيهات فورية للجهات المختصة لمعالجة الصعوبات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الليبيين.

مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكة المصرية الليبية

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن توقيع عدد من مذكرات التفاهم اليوم فى مختلف المجالات يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون وتعزيز الشراكة بين مصر وليبيا، والبناء على الروابط التاريخية والأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين.

واختتم الدبيبة منشوره بتوجيه الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.