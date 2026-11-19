احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 11:13 مساءً - حرص الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين على حضور عزاء والدة الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية علا الشافعي رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، وتقديم التعازي ومواساتها، وذلك بمسجد عمر مكرم.

وحرص علي الحضور وتقديم واجب العزاء للكاتبة الصحفية والناقدة الفنية علا الشافعي رئيس مجلس إدارة اليوم السابع في رحيل والدتها كل من، النجم مصطفي شعبان، نشوى جاد رئيس مجلس إدرة منصة watch it، الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، الفنان خالد زكي، الاعلامية هالة سرحان، المهندس حسام صالح، والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الكاتب الصحفي أكرم القصاص، الاعلامي حابر القرموطي، المخرج مجدي أبو عميرة، ركين سعد، الفنان سامح الصريطي، دكتورة ميرفت أبو عوف، الاعلامية سهير جودة، المطربة شذي، الفنان صبري فواز والمخرجة بتول عرفة.

وكانت والدة الكاتبة الصحفية علا الشافعي قد رحلت عن عالمنا بأحد مستشفيات محافظة الجيزة، وتم تشييع جثمانها الأحد، عقب صلاة الظهر، من مسجد الهداية بقرية كفر الأكرم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مسقط رأس الأسرة، وسط حضور كبير من الأهالي وقيادات الصحافة والإعلام.

وشيّع المئات من أهالي القرية جثمان الفقيدة، بحضور الكاتب الصحفي عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع السابق، والكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعدد كبير من قيادات وصحفيي اليوم السابع، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والمواساة

ووري جثمان الفقيدة الثرى في مقابر العائلة بقويسنا، وسط حالة من الحزن بين أهالي القرية، الذين أكدوا أن الفقيدة كانت تتسم بحُسن الخُلق وحُسن المعاملة مع كل من عرفها.