احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 10:21 مساءً - استقبل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 الهدف الثانى من نظيره اليوناني في الدقيقة 62 من زمن المباراة المقامة حاليا لحساب الجولة الأولى من مونديال الناشئين، لتشير النتيجة إلى تأخر الفراعنة بهدفين دون ررد.

طموح مصري في كأس العالم

ودخل المنتخب المصري اللقاء بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، طامحًا إلى تحقيق بداية قوية تمنح لاعبيه دفعة معنوية قبل استكمال مشوار دور المجموعات.. وكان الفريق قد أنهى استعداداته للمواجهة، وسط تطلعات لتقديم أداء مميز والاستفادة من جاهزية عناصره.

قائمة المنتخب فى البطولة

واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئين قائمة نهائية تضم 21 لاعبًا للمشاركة في البطولة. ففي حراسة المرمى: مالك عمرو ومحمد عبيد وعبد العزيز محمود، وفي الدفاع: محمد السيد وآدم يوسف وأمير حسن وعادل علاء وعزت عبد المعز ومحمد جمال، أما خط الوسط فيضم أحمد بشير وعمر عبد الرحيم وسيف كريم ويوسف عبد الله ودانيال تامر وزياد سعودي وأحمد صفوت وأدهم حسيب، فيما يتكون خط الهجوم من خالد مختار وأمير أبو العز وخالد محمود وعبد العزيز خالد.

كيف تأهل منتخبنا لأمم أفريقيا؟

وكان المنتخب المصري قد حجز مقعده في مونديال قطر بعد احتلاله المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 نوفمبر الجاري إلى 13 ديسمبر القادم، بمشاركة 48 منتخبًا.