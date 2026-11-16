الجامعة العربية : جائزة بطرس غالى الدولية امتداد لإرثه الدبلوماسى وتعزيز للتعاون العربي الأفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 12:33 مساءً - أكد السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون القانونية، أهمية تعزيز الحوار القانوني وتطوير آليات التعاون بين الدول، وتكثيف التواصل بين المؤسسات والخبرات القانونية في الفضاءين العربي والفرانكفوني، مشددًا على أن العلاقات العربية الأفريقية تستند إلى روابط تاريخية وحضارية ومصالح وتحديات مشتركة.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام المساعد في أعمال المنتدى المصري للقانونيين الفرانكفون بالقاهرة، الذي شهد إطلاق النسخة الثانية من جائزة بطرس غالي الدولية، في إطار الجهود الرامية إلى دعم التعاون القانوني والدبلوماسي وتعزيز التواصل بين المؤسسات والخبرات المختلفة.

الجامعة العربية تؤكد أهمية مواصلة إرث بطرس غالي

وأوضح لعجوزي أن إطلاق النسخة الثانية من جائزة بطرس غالي الدولية لا يمثل مجرد تكريم لذكرى شخصية مصرية وعربية ودولية بارزة، وإنما يعكس أهمية مواصلة النهج الذي آمن به الدكتور بطرس بطرس غالي، وتشجيع الأجيال الجديدة على الإسهام في خدمة القانون والدبلوماسية والتعاون الدولي.

واستعرض الأمين العام المساعد إسهامات بطرس غالي في مسيرة العمل الدولي، مشيرًا إلى أنه كان أول أمين عام أفريقي للأمم المتحدة، واضطلع بدور مهم في تطوير رؤية المنظمة الدولية للتعامل مع قضايا السلم والأمن الدوليين.

وأضاف أن بطرس غالي تولى لاحقًا منصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية، وأسهم في تعزيز حضورها وتطوير دورها في دعم الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء، انطلاقًا من إيمانه بأن اللغة والثقافة تمثلان جسرًا للتواصل والتقارب بين الشعوب.

العلاقات العربية الأفريقية تتجاوز المصالح السياسية والاقتصادية

وأكد السفير محند صالح لعجوزي أن العلاقات العربية الأفريقية لا تقتصر على الجوار الجغرافي أو المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة، وإنما تمتد جذورها إلى التاريخ، وتستند إلى تداخل حضاري وثقافي وإنساني عميق، فضلًا عن تشابك المصالح والتحديات والتطلعات المشتركة.

وأشار إلى حرص جامعة الدول العربية، منذ تأسيسها، على تعزيز علاقاتها بالقارة الأفريقية، انطلاقًا من إيمانها بأن مستقبل المنطقتين يرتبط بقدرتهما على بناء شراكة متكاملة تقوم على التضامن والتنسيق وتبادل الخبرات ومواجهة التحديات المشتركة.

وأوضح الأمين العام المساعد أن جامعة الدول العربية حرصت على إضفاء الطابع المؤسسي على علاقاتها بالقارة الأفريقية، بحيث لا يقتصر التعاون على الروابط التاريخية ومواقف التضامن المشترك، وإنما يمتد إلى إنشاء آليات وهياكل متخصصة لتطوير العلاقات ومتابعة مسارات التعاون.

ولفت إلى الدور الذي تضطلع به الإدارة المعنية بالتعاون العربي الأفريقي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في تنسيق الجهود وتعزيز التواصل مع مؤسسات الاتحاد الأفريقي، ومتابعة البرامج ومجالات التعاون المشترك.

وشدد على أهمية الاستفادة من المبادرات القانونية والدبلوماسية في توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز التواصل بين المؤسسات العربية والأفريقية والفرانكفونية.