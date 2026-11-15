الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة «رد الجميل» لأهالي 4 قرى بمحيط حادث قطار العياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 04:26 مساءً - تقديرًا لدور الأهالي في الاستجابة لحادث قطار العياط، أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة «رد الجميل» لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والإغاثية والتوعوية لأهالي أربع قرى تقع في محيط موقع الحادث بمركز العياط بمحافظة الجيزة، هي: جزيرة السلام، باجة الشيخ، كفر جرزا، والرقة الغربية.

تقدم القافلة خدمات الكشف الطبي للأهالي في خمسة تخصصات، هي: الباطنة، الجلدية، النساء والتوليد، الأطفال، والعظام، إلى جانب صرف الأدوية بالمجان.

و تتضمن القافلة تقديم التوعية الصحية وخدمات الدعم النفسي، وتنفيذ برنامج «المنقذ الصغير» للأطفال، فضلًا عن توزيع كتيبات تفاعلية لتعريفهم بأهمية التطعيمات وتعزيز الوعي الصحي لديهم.

كما تشمل القافلة توزيع مساعدات إنسانية متنوعة، تضم سلالًا غذائية، بطاطين، حقائب مستلزمات شخصية، إلى جانب «حقائب الكرامة» للسيدات و«حقائب السعادة» للأطفال.

وكانت السيدة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية والرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، قد وجهت الهلال الأحمر المصري برصد الاحتياجات العاجلة للمتضررين من حادث قطار العياط، وتقديم أوجه الدعم المادي والمعنوي والنفسي اللازمة لهم.