المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينعى والدة علا الشافعي.. وخالد عبد العزيز يقدم خالص العزاء لرئيس مجلس إدارة «اليوم السابع»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 04:26 مساءً - تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بخالص العزاء والمواساة إلى الكاتبة الصحفية علا الشافعي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس مجلس إدارة جريدة «اليوم السابع»، في وفاة والدتها.

وأعرب رئيس المجلس وأعضاؤه والعاملون به عن خالص تعازيهم للكاتبة الصحفية علا الشافعي وأسرتها الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته.



المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يواسي أسرة علا الشافعي

وأكد المجلس، في بيان النعي، تضامنه مع الكاتبة الصحفية علا الشافعي وأسرتها في مصابهم الأليم، داعيا الله أن يلهم أهل الفقيدة وذويها الصبر والسلوان، وأن يجزيها خير الجزاء على ما قدمت.