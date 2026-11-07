بالهدوء والتكاتف.. اتحاد الكرة يشدد على ضرورة إعلاء مصلحة المنتخب الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مصلحة المنتخب الوطني الأول واستقراره، تأتي على رأس أولوياته، باعتباره ممثلاً للكرة المصرية وطموحات جماهيرها.

وفي ضوء ما أثير مؤخراً من أحداث، فإن المرحلة الحالية تتطلب قدراً كبيراً من المسئولية والهدوء والتكاتف، بعيداً عن أي تصعيد أو انفعال قد يؤثر على تركيز المنتخب واستعداده للاستحقاقات المقبلة.

ويهيب الاتحاد بجميع وسائل الإعلام والجماهير المصرية، دعم المنتخب الوطني والالتفاف حوله، بما يحقق تطلعات جماهير الكرة المصرية.

بيان اتحاد الكرة

موعد مباراتى منتخب مصر ومالاوى فى تصفيات أمم أفريقيا

وتقام مباراة الجولة الثالثة بين مصر ومالاوي فى تمام التاسعة مساء يوم 13 نوفمبر الجاري بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة.

أما مباراة الجولة الرابعة بين المنتخبين التي تقام في مالاوي، فتنطلق في الثالثة عصر يوم 17 نوفمبر بتوقيت القاهرة ومالاوي حيث يتطابق التوقيت فى مصر مع مالاوي بعد تطبيق التوقيت الشتوي، ولن تكون هناك فروق توقيت بين البلدين.