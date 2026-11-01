مصر تدين هجوما استهدف ناقلة غاز قطرية فى مياه الخليج العربى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 10:25 مساءً - تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها البالغة للهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة قطر لنقل الغاز، وذلك أثناء إبحارها في مياه الخليج العربي، موكدةً رفضها الكامل لمثل لتلك الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي وتقوض من أمن وحرية الملاحة الدولية.

وتشدد جمهورية مصر العربية على تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها ومصالحها، وأهمية الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية واحترام قواعد وأحكام القانون الدولي.