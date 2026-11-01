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مصر تدين هجوما استهدف ناقلة غاز قطرية فى مياه الخليج العربى

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مصر تدين هجوما استهدف ناقلة غاز قطرية فى مياه الخليج العربى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 10:25 مساءً - تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها البالغة للهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة قطر لنقل الغاز، وذلك أثناء إبحارها في مياه الخليج العربي، موكدةً رفضها الكامل لمثل لتلك الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي وتقوض من أمن وحرية الملاحة الدولية.

 

وتشدد جمهورية مصر العربية على تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها ومصالحها، وأهمية الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية واحترام قواعد وأحكام القانون الدولي.

 

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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