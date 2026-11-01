ريال مدريد يواصل الانتصارات فى الدورى الإسبانى بثلاثية ضد راسينج.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 10:25 مساءً - حقق فريق ريال مدريد فوزا سهلا على مضيفه راسينج سانتاندير بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الإسباني على ملعب إل ساردينيرو.

رسينغ ضد الريال

جاءت ثلاثية الريال ضد راسينج عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 11، وأضاف جود بيلينجهام الثانى في الدقيقة 22، واختتم يان ديوماندى ثلاثية الملكى بالدقيقة 36.

راسينج ضد الريال

وشهد تشكيل الريال عودة البلجيكي تيبو كورتوا إلى حراسة عرين الريال أمام راسينج من جديد، بعد غيابه عن الكلاسيكو الأخير أمام برشلونة، فيما تواجد ألكسندر أرنولد أساسيًا.



وجاء تشكيل الريال كالتالي:

ـ حراسة المرمى: تيبو كورتوا

ـ الدفاع: أرنولد، كوناتي، هويسين، كوكوريلا

ـ خط الوسط: بيرناردو سيلفا، تشواميني، بيلينجهام

ـ الهجوم: جولر، دياموندي، مبابي

مباراة ريال مدريد اليوم

ويواصل ريال مدريد نتائجه المميزة بعدما نجح في حسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 2-1 على ملعب «كامب نو» الجولة الماضية، بفضل ثنائية النجم الفرنسي كيليان مبابي، ليوقف سلسلة انتصارات الفريق الكتالوني المتتالية في الدوري الإسباني، ويمنح فريقه دفعة قوية في سباق المنافسة على اللقب.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الريال اليوم

بتلك النتيجة حافظ فريق ريال مدريد على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 27 نقطة، خلفًا لبرشلونة المتصدر برصيد 30 نقطة وأتلتيكو مدريد الوصيف برصيد 28 نقطة، فيما تراجع راسينج للمركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

أهداف ريال مدريد اليوم