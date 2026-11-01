ليفربول ضد أرسنال.. الجانرز يحسم الشوط الأول بلدغة هافيرتز (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 10:25 مساءً - تقدم فريق أرسنال على ليفربول بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2026-2027.

ليفربول ضد آرسنال

وجاء هدف التقدم عن طريق الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 16، ليمنح الجانرز الأفضلية قبل انطلاق الشوط الثاني.

تشكيل ليفربول أمام أرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أراوخو، فيرجيل فان دايك، جاكيه، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: نيونى، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: كودي جاكبو، فلوريان فيرتز، برادلي باركولا، ألكسندر إيزاك.

تشكيل أرسنال أمام ليفربول

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يورين تيمبر، إزري كونسا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: برونو جيماريش، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.خط الهجوم: نوني مادويكي، تزيوليس، كاي هافيرتز.

ليفربول ضد آرسنال

ويدخل ليفربول الشوط الثاني بحثا عن إدراك التعادل، بعدما بدأ المباراة في المركز الخامس برصيد يسعى من خلاله لانتزاع المركز الرابع من تشيلسي.

في المقابل، يتطلع أرسنال للحفاظ على تقدمه وحصد النقاط الثلاث، إذ يحتل المركز الثاني، ويمنحه الفوز فرصة اعتلاء صدارة جدول الترتيب.