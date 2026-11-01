10 ميداليات حصاد الفراعنة في انطلاقة بطولة العالم للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 10:25 مساءً - حقق المنتخب المصري للسباحة بالزعانف بداية قوية في منافسات بطولة العالم للمياه المفتوحة للسباحة بالزعانف، لفئات العمومي والناشئين والماسترز، بعدما نجح لاعبوه في حصد 10 ميداليات متنوعة خلال منافسات اليوم الأول، بواقع 3 ميداليات ذهبية و4 فضيات و3 برونزيات.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ منافسات البطولة حتى الرابع من نوفمبر الجاري، بمشاركة 264 لاعبًا ولاعبة يمثلون 16 دولة، في واحدة من أبرز البطولات الدولية للسباحة بالزعانف.



تفوق مصري في منافسات الرجال



وشهدت منافسات الرجال تألقًا لافتًا للاعبي المنتخب الوطني، حيث حصد ياسين محمد عبد اللطيف الميدالية الذهبية في سباق 1 كم مونو عمومي، بعدما أنهى السباق في زمن قدره 8:22.60 دقيقة، فيما حصل زميله مهاب إيهاب حلمي على الميدالية البرونزية بزمن 8:40.50 دقيقة.

وفي سباق 1 كم مونو للناشئين، فرض لاعبو مصر سيطرتهم على المنافسة، بعدما توج مازن طارق بالميدالية الذهبية بزمن 8:38.41 دقيقة، بينما نال أحمد أشرف الميدالية الفضية بعدما سجل 8:39.35 دقيقة.

وعلى صعيد سباق 1 كم زعانف مزدوجة عمومي، أضاف أحمد محمد الشبراويشي الميدالية الفضية إلى رصيد المنتخب بزمن 9:53.15 دقيقة، فيما حصد شهاب شريف الميدالية البرونزية بعد إنهاء السباق في 10:00.45 دقيقة.

واستكمل لاعبو المنتخب تألقهم في سباق 1 كم زعانف مزدوجة ناشئين، حيث حقق مهند محمد المركز الأول والميدالية الذهبية بزمن 9:48.82 دقيقة، بينما توج خالد الدفراوي بالميدالية البرونزية بعدما سجل 9:49.13 دقيقة.



فضيتان لمصر في منافسات السيدات



وفي منافسات السيدات، نجحت ندى مجدي في حصد الميدالية الفضية بسباق 1 كم مونو عمومي، بعدما قطعت المسافة في زمن قدره 8:52.90 دقيقة.

كما أضافت سهر مجدي ميدالية فضية جديدة للبعثة المصرية، بعدما احتلت المركز الثاني في سباق 1 كم مونو ناشئات، بزمن بلغ 9:02.60 دقيقة.



تأهل مصري مكثف إلى الأدوار النهائية



وعلى مستوى التصفيات المؤهلة للنهائيات، واصل لاعبو المنتخب الوطني عروضهم القوية، حيث نجح زياد هشام في حجز مقعده بالدور النهائي لسباق 150 متر زعانف مزدوجة عمومي.

كما تأهل يوسف عبد الرحمن ومحمد مبارك إلى نهائيات سباق 150 متر زعانف مزدوجة ناشئين.

وفي منافسات 150 متر مونو رجال، تمكن كل من ياسين محمد ومهاب إيهاب من التأهل إلى الأدوار النهائية، بينما حجز مازن طارق بطاقة التأهل في منافسات 150 متر مونو ناشئين.

وعلى صعيد منافسات السيدات، تأهلت علياء إيهاب ونهى محمد إلى نهائي سباق 150 متر زعانف مزدوجة عمومي، فيما نجحت فريدة محمد وندى علاء الدين في بلوغ نهائي السباق ذاته لفئة الناشئات.

كما تأهلت ملك شريف وفرح وائل إلى نهائي سباق 150 متر مونو سيدات، بينما حجزت سهر مجدي ووعد وائل مقعديهما في نهائي سباق 150 متر مونو ناشئات.

وتعكس هذه النتائج البداية القوية للبعثة المصرية في البطولة، وسط تطلعات بمواصلة حصد الميداليات وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المنافسات المقبلة، مستفيدة من عاملي الأرض والجمهور في استضافة شرم الشيخ للحدث العالمي.