تنسيقية شباب الأحزاب تختتم برامجها التدريبية لعام 2026 بتخريج كوادر جديدة وإطلاق مبادرات سياسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 01:37 صباحاً -

اختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين احتفاليتها الخاصة بالبرامج التدريبية لعام 2026 على مسرح الجمهورية، وسط حضور عدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار جهودها لإعداد كوادر شبابية مؤهلة للمشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية.

وشهدت الاحتفالية تخريج دفعات جديدة من المشاركين في البرنامج التأهيلي للأعضاء الجدد، إلى جانب تخريج الدفعة الأولى من برنامج المساعد البرلماني، الذي يستهدف تنمية المهارات التشريعية والرقابية وإعداد عناصر قادرة على دعم العمل النيابي.

وتضمنت الفعاليات عرض فيلم وثائقي تناول أبرز محطات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ تأسيسها، واستعرض تطور أنشطتها ومشاركاتها في الملفات السياسية والبرلمانية والمجتمعية، فضلا عن جهودها في تدريب الشباب وتنمية قدراتهم.

كما استعرض المشاركون تجاربهم خلال البرامج التدريبية وما اكتسبوه من معارف ومهارات تطبيقية، شملت الجوانب السياسية والإدارية والبرلمانية وآليات العمل الجماعي، بما يسهم في تأهيلهم لتحمل المسؤولية والمشاركة في العمل العام.

وأعلنت التنسيقية خلال الاحتفالية إطلاق مبادرة «فكرة» التي تستهدف استقبال مقترحات الأعضاء ودراستها والعمل على تحويل الأفكار القابلة للتنفيذ إلى مشروعات ومبادرات عملية.

وشملت القرارات الجديدة إتاحة البرامج التدريبية أمام شباب الأحزاب السياسية، وإطلاق برامج متخصصة لتأهيل المساعدين البرلمانيين داخل الأحزاب، إلى جانب تنفيذ برنامج لتنمية النشء السياسي بمختلف محافظات الجمهورية.

كما أعلنت التنسيقية تبني أفضل خمس مبادرات قدمها المشاركون في البرنامج التأهيلي للأعضاء الجدد، والعمل على دعمها وتطويرها بما يتيح تحويل المقترحات الشبابية إلى أنشطة ومشروعات قابلة للتطبيق.

واختتمت الفعاليات بتكريم خريجي البرامج التدريبية تقديرا لجهودهم خلال مراحل التأهيل، مع التأكيد على استمرار التنسيقية في توسيع برامج إعداد الكوادر وتعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية وإتاحة فرص أكبر للشباب للمشاركة في العمل السياسي والبرلماني والمجتمعي.