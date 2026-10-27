ضبط (10) متهمين لاستغلال (9) أطفال في التسول وبيع السلع بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (9) رجال وسيدة، لـ(7) منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وضُبط المتهمون بصحبتهم (9) أحداث من المعرضين للخطر، حال قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم، وأُخذت التعهدات اللازمة عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بإحدى دور الرعاية.