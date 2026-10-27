ضبط (118) ألف مخالفة مرورية وفحص (1045) سائق خلال (24) ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 02:25 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت خلال (24) ساعة عن ضبط (118393) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص (1045) سائقين، وتبين إيجابية (36) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال (24) ساعة عن ضبط (470) مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل الركاب ومخالفة شروط التراخيص والأمن والمتانة، وفحص (151) سائقًا تبين إيجابية (7) حالات لتعاطي المواد المخدرة.

وتمكنت الحملات من ضبط (8) محكوم عليهم بإجمالي (11) حكمًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.