تحذير تطورات من الأرصاد لكبار السن والأطفال بسبب الطقس .. اعرف السبب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 01:29 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر.

أجواء باردة ليلاً ونصائح هامة للمواطنين



وحذرت هيئة الأرصاد من أجواء مائلة للبرودة إلى بادرة خلال فترات الليل وفى الصباح الباكر، مناشدة المواطنين خاصة من كبار السن والأطفال ضرورة ارتداء جاكت خفيف خلال هذه الفترة .



درجات الحرارة العظمى والصغرى الثلاثاء 27 أكتوبر القاهرة



العظمى 30

الصغرى 20



الإسكندرية



العظمى 29

الصغرى 18

الإسماعيلية

العظمى 30

الصغرى 20



مطروح



العظمى 27

الصغرى 17



شرم الشيخ



العظمى 31

الصغرى 23



أسوان



العظمى 36

الصغرى 23