الأرصاد الجوية.. تعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء 28 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 02:17 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من السبت 24 أكتوبر وحتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مشيرة إلى أنه يسود طقس خريفي مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء

درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من السبت 24 أكتوبر وحتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026 جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

السبت 24 أكتوبر: العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.

الأحد 25 أكتوبر: العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة.

الاثنين 26 أكتوبر: العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة.

الثلاثاء 27 أكتوبر: العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة.

الأربعاء 28 أكتوبر: العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة.

السواحل الشمالية:

السبت 24 أكتوبر: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

الأحد 25 أكتوبر: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

الاثنين 26 أكتوبر: العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة.

الثلاثاء 27 أكتوبر: العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة.

الأربعاء 28 أكتوبر: العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد:

السبت 24 أكتوبر: العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

الأحد 25 أكتوبر: العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

الاثنين 26 أكتوبر: العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

الثلاثاء 27 أكتوبر: العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.

الأربعاء 28 أكتوبر: العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد:

السبت 24 أكتوبر: العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة.

الأحد 25 أكتوبر: العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة.

الاثنين 26 أكتوبر: العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة.

الثلاثاء 27 أكتوبر: العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.

الأربعاء 28 أكتوبر: العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن خرائط الطقس قد تشهد تغيرات سريعة، خاصة خلال فصل الخريف، مشددة على أهمية متابعة التحديثات والنشرات الجوية الصادرة عنها بصورة مستمرة، للوقوف على أي تغييرات تطرأ على حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.