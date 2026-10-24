رئيس الوزراء: إتاحة مخرجات منتدى مصر للمواطنين ومنصة لمتابعة تنفيذها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 06:29 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جميع تفاصيل المناقشات التي شهدها منتدى مصر 2026، والخطوات التي جرى التوافق عليها للأعوام الثلاثة المقبلة وإجراءاتها التنفيذية، ستكون متاحة للمواطنين بمجرد الانتهاء من إعدادها، مشيرًا إلى أن منصة المنتدى ستكون بوابة لمتابعة ما يُنجز خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المنتدى عُقد بناءً على توجيهات الرئيس، وشهد على مدار خمسة أيام متواصلة حوارًا ونقاشًا جادًا بشأن ما تحقق على أرض مصر خلال 12 عامًا من البناء والتنمية.

وأوضح أن الهدف لم يكن مجرد عرض الإنجازات وسردها، وإنما إجراء نقاش حقيقي بين الحكومة وجميع الأطراف، لتوضيح أين كانت مصر، وأين أصبحت اليوم، وما تستهدف تحقيقه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأضاف أن الحوار تناول أيضًا التساؤل بشأن الوضع الذي كانت ستصل إليه الدولة لو لم تُنفذ الجهود والمشروعات التي شهدتها السنوات الماضية.

متابعة تنفيذ الخطوات المتفق عليها

وشدد مدبولي على التزام الحكومة بما أعلنته في الجلسة الافتتاحية بشأن إتاحة تفاصيل مخرجات المنتدى وإجراءات تنفيذها للمواطنين، مؤكدًا أن المنصة ستتيح للجميع متابعة التقدم في إنجاز الخطوات المتفق عليها.

التنمية شملت مختلف القطاعات والمناطق

وأكد رئيس الوزراء أن ما تحقق خلال السنوات الـ12 الماضية لم يقتصر على مكان واحد، وإنما امتد إلى مختلف قطاعات الدولة ومناطق الجمهورية، مشيرًا إلى أهمية تسجيل هذه المسيرة وتوثيقها.

ووجّه حديثه إلى الشباب الحاضرين ومتابعي الجلسة، موضحًا أن كثيرًا منهم كانوا في مرحلة الطفولة عام 2011، ولم يكونوا على دراية كاملة بما شهدته البلاد، بينما بدأ بعض من عاصروا تلك المرحلة ينسون الظروف التي مرت بها مصر والتحديات التي واجهتها.