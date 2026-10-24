رئيس الوزراء: مضاعفة المعمور المصري لـ14% وجارٍ تنفيذ 39 مدينة جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 06:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة نجحت في مضاعفة مساحة المعمور المصري من 7% إلى 14%، من خلال المشروعات المنفذة بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن هذا التوسع يستهدف توفير مستقبل للأجيال المقبلة على مدى 50 عامًا، في إطار تخطيط عمراني سليم.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عدد المدن الجديدة ارتفع من 22 إلى 61 مدينة، بواقع 39 مدينة جديدة تم إنشاؤها أو يجري تنفيذها في أنحاء البلاد.

وأكد رئيس الوزراء أن جهود البناء لا تتركز في منطقة بعينها، موضحًا أنه تعمد خلال العرض تقديم نماذج لمدن أخرى بخلاف العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة، لإبراز اتساع نطاق التنمية في مختلف المحافظات.

وأوضح مدبولي أن جهود تطوير العمران القائم شملت القضاء على 357 منطقة غير آمنة كان يقطنها نحو 1.5 مليون مواطن، وتوفير ما يقرب من 250 ألف وحدة سكنية جديدة لسكانها.

وأشار إلى أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت فرش الوحدات وتجهيزها، مراعاة لقدرات الأسر المنتقلة إليها، وحتى تبدأ حياة جديدة في مساكن لائقة ومجهزة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة طورت أكثر من 16 ألف فدان من إجمالي 152 ألف فدان من المناطق غير المخططة، مؤكدًا استمرار العمل في هذا الملف.

ولفت إلى أن مصر كانت تعاني عجزًا سكنيًا متراكمًا بلغ نحو ثلاثة ملايين وحدة خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مشيرًا إلى إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي البرنامج الوطني «سكن لكل المصريين» لمواجهة احتياجات المواطنين السكنية.