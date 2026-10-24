رئيس الوزارء: التحدي السكاني والعمراني تآكل في البنية الأساسية والخدمات أحد أهم أسباب 25 يناير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 06:29 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء : "إذا كنا نتحدث عن التحديات الرئيسية التي كانت أحد وأهم أسباب 25 يناير، فلا بد أن نذكر التحدي السكاني والعمراني، المُتمثل في أن كل سكان مصر منذ آلاف السنين يتركزون على 7% فقط من إجمالي المساحة، الأمر الذي أدى إلى أنه بسبب طبيعة بلدنا وظروف أبنائنا الذين كانوا يقطنون في هذه النوعية من المناطق، كان هناك تآكل في البنية الأساسية والخدمات، وتآكل كامل في البنية التحتية، وطرق وصلت لمرحلة من الازدحام والاختناق ولا يُمكن أن تتحمل استيعاب حركة المواصلات العامة، بالإضافة لحالة المرافق، والمدارس، والمستشفيات، وشبكة الكهرباء، والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026 بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.