فخامة الرئيس السيسي يستجيب لرغبة مواطن من متحدى الإعاقة لمصافحته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 10:29 مساءً - في لفتة إنسانية، استجاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرغبة أحد المواطنين من متحدي الإعاقة في السلام عليه، عقب انتهاء جلسة "الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل"، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.

وحرص فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مصافحة المواطن، استجابة لرغبته في لقائه والسلام عليه، وذلك عقب انتهاء الجلسة التي تناولت جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، والتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، وتعظيم الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية.