الزعيم السيسى: تلقيت بتأثر شديد أنباء الظرف الصحي الطارئ لقداسة بابا الفاتيكان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 11:17 مساءً - قال فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية: "تلقيت بتأثر شديد أنباء الظرف الصحي الطارئ الذي ألم بقداسة البابا (ليو الرابع عشر) بابا الفاتيكان، وأود أن أعرب عن خالص تمنياتي لقداسته بالشفاء العاجل، وأدعو الله أن ينعم عليه بموفور الصحة والعافية كي يستمر في الاضطلاع بدوره الرامي لدعم جهود إحلال السلام والاستقرار في ربوع العالم بأسره، وتعزيز التفاهم والتسامح والحوار بين الشعوب والأديان".

وجاء ذلك فى منشور على حسابات فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسى بمواقع التواصل الاجتماعى.