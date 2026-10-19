وزير الخارجية يستقبل المبعوث الفرنسي لدعم الدولة الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أكتوبر 2026 10:21 مساءً -

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين 19 أكتوبر، السيد أندريه باران، المبعوث الفرنسي لدعم الدولة الفلسطينية، بحضور السفير الفرنسي في القاهرة ايريك شوفالييه.

صرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالجهود المشتركة التي تبذلها فرنسا والمملكة العربية السعودية لدعم تنفيذ حل الدولتين وحشد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن مصر على أتم استعداد لمواصلة التعاون والتنسيق المشترك إيماناً بأهمية البناء على مخرجات المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين .

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية الحفاظ على مقومات الدولة الفلسطينية ودعم مؤسسات السلطة، وضرورة التصدي للممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وخاصة التوسع الاستيطاني ومحاولات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية. كما شدد على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة.

اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.