وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 01:29 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ١٥ أكتوبر، والسيد عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبناء على الزخم الذي تشهده الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكد الوزيران على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، ودعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها.

كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية متابعة تنفيذ مخرجات القمة الرباعية التشاورية التي استضافتها مدينة العلمين بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المنطقة، ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي.

وتبادل الجانبان الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض أية إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه.