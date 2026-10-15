وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الكويتي العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 12:33 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت، يوم الأربعاء ١٤ أكتوبر.

صرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال قد تناول بحث أوجه العلاقات الثنائية حيث ثمن الوزيران مستوى العلاقات التعاون في مختلف المجالات والروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، كما بحثا التحضيرات الجارية لعقد الجولة القادمة من اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة في الكويت.

كما تم تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والتوترات الأخيرة في المنطقة، حيث تم التشديد على رفض وإدانة الاعتداءات على المملكة العربية السعودية الشقيقة، وضرورة تضافر الجهود لخفض التصعيد والعمل على دفع مسارات الحلول السياسية وتغليب الحوار الدبلوماسي، لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.