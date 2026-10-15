بحضور الرئيس السيسي .. وزير الداخلية يستعرض جهود تطوير أكاديمية الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 12:33 مساءً - ألقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلمة استعرض خلالها جهود الوزارة في تطوير أكاديمية الشرطة وأعداد الخريجين الجدد، وذلك ضمن فعاليات حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية لعام 2026، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والقيادات الأمنية والشخصيات العامة، وأسر الخريجين.

استراتيجية التطوير وبناء الضابط العصري

وأكد وزير الداخلية خلال كلمته الحرص المتواصل على تحديث وتطوير كافة المنشآت والمناهج التدريبية والتعليمية داخل أكاديمية الشرطة، لضمان إعداد كوادر أمنية قادرة على مواكبة التحديات والمخاطر الحديثة.

وأشار إلى أن الأكاديمية تسير وفق استراتيجية علمية تعتمد على دمج المهارات الميدانية بالتأهيل التكنولوجي والقانوني، لترسيخ مفهوم "الضابط العصري" وتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان.

استعراض أعداد الخريجين والكوادر الجديدة

كما استعرض اللواء محمود توفيق إحصائيات وأعداد خريجي الكلية لعام 2026 من كلية الشرطة، وقسم الضباط المتخصصين، والشرطة النسائية، بالإضافة إلى الطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية والصديقة.

وأوضح أن هذه الدماء الجديدة ستلتحق فوراً بمختلف القطاعات الأمنية لدعم جهود الاستقرار وصون مقدرات الوطن.

صرح أمني عريق في المنطقة

وتُعد أكاديمية الشرطة المصرية واحدة من أعرق الأكاديميات الأمنية في الشرق الأوسط؛ حيث تحرص وزارة الداخلية باستمرار على دعمها بأحدث الوسائل التقنية لتقديم أحدث ما توصلت إليه المعارف الشرطية عالمياً، وتأهيل رجال أمن يمتلكون أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.

عروض الجاهزية وأداء القسم

وكانت الاحتفالية قد شهدت تقديم الخريجين لبيانات عملية وعروض ميدانية متميزة، تلاها أداء ييمين الولاء أمام السيد رئيس الجمهورية، ومراسم تسليم وتسلم القيادة بين الدفعات، وتكريم الأوائل بمنحهم أنواط الامتياز.