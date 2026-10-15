النائب حازم الجندي: الشائعات وتزييف الوعي تهديد لاستقرار الدولة وثقة المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 12:33 صباحاً - أكد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة سلطت الضوء على خطورة الشائعات ومحاولات تزييف الحقائق واستهداف الذاكرة الوطنية وتأثيرها على استقرار الدولة وثقة المواطنين.

وقال الجندي إن الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات جعلا مواجهة التضليل ضرورة تتطلب سرعة إتاحة المعلومات الموثوقة وتطوير الخطاب الإعلامي وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والثقافية وترسيخ ثقافة التحقق من الأخبار ومصادرها.

وأضاف أن تأكيد الرئيس أن للدولة دستورا وافق عليه المصريون ولن يمسه أحد يعزز احترام سيادة القانون واستقرار المؤسسات، مشيرا إلى أن حماية الدولة لا تعتمد على الإجراءات الأمنية وحدها وإنما تتطلب مجتمعا واعيا ومؤسسات قادرة على التواصل مع المواطنين وتقديم الحقائق.

وأشار إلى أن تجربة مصر في مكافحة الإرهاب تؤكد ضرورة الجمع بين المواجهة الأمنية والفكرية والتصدي للتطرف وخطاب الكراهية والتضليل، مع تعزيز الانتماء والوعي الوطني والحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار.