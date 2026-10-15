الرئيس السيسى يقلد أوائل خريجى أكاديمية الشرطة أنواط الامتياز بحفل التخرج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 12:33 مساءً - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي الطلاب المتميزين وأوائل الخريجين من أكاديمية الشرطة بمنحهم أنواط الامتياز، وذلك ضمن فعاليات حفل تخريج دفعة جديدة من الطلاب لعام 2026، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، إلى جانب نخبة من قيادات الدولة وأسر الخريجين.

وجاء التكريم تقديرًا لتميزهم العلمي والتدريبي والانضباطي طوال فترة دراستهم بالأكاديمية؛ حيث شمل التكريم أوائل كلية الشرطة، وأوائل قسم الضباط المتخصصين،، بالإضافة إلى أوائل الطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية والصديقة، ليكون نموذجاً يحتذى به في الالتزام والتفوق.

عروض ميدانية واقتحام للبؤر الإجرامية

وكانت الاحتفالية قد شهدت تقديم الخريجين الجدد لمجموعة من العروض الرياضية والعسكرية والعملياتية المتميزة، شملت بيانات عملية لاقتحام البؤر الإجرامية، وعروض الرماية التكتيكية والدفاع عن النفس، فضلاً عن التشكيلات الميدانية بالسلاح، والتي أظهرت مدى الجاهزية البدنية والفنية للالتحاق بميدان العمل الأمني.

صرح عريق لبناء الضابط العصري

وتُعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحاً أمنياً وعلمياً عريقاً في المنطقة؛ حيث تحرص وزارة الداخلية باستمرار على تطوير مناهجها التدريبية والتعليمية لتواكب التطورات التكنولوجية والأمنية الحديثة.

وتعمل الأكاديمية على ترسيخ مفهوم "الضابط العصري" الذي يجمع بين التأهيل العلمي والقانوني والميداني، مع الالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان.

قسم الولاء ومباشرة المهام الوطنية

شهدت الاحتفالية أيضاً تأدية الخريجين الجدد يمين الولاء ومراسم تسليم وتسلم القيادة بين الدفعات، معلنين جاهزيتهم التامة لبدء مهامهم الوطنية في مختلف قطاعات وزارة الداخلية لحفظ أمن واستقرار الوطن.