رئيس أكاديمية الشرطة : تخريج 2701 طالب وطالبة بينهم وافدون من 20 دولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 أكتوبر 2026 12:33 مساءً - رحب اللواء الدكتور نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية، معلنا تخريج 2701 طالب وطالبة من مختلف التخصصات، إلى جانب 52 طالبا من رعايا الدول الإفريقية يمثلون 19 دولة.

وأكد رئيس أكاديمية الشرطة خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية، أن تخريج دفعات جديدة من أبناء وبنات مصر يجسد معاني العطاء والانتماء، ويعكس دور الصرح العلمي الأمني في إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن أمن مصر سيظل في مقدمة الأولويات.

تخريج 867 طالبا بنسبة نجاح 99.4%

وأوضح اللواء الدكتور نضال يوسف أن الحفل يشهد تخريج 867 طالبا من طلبة كلية الشرطة بنظام الأربع سنوات، بينهم 50 طالبا وافدا من دولة فلسطين، بنسبة نجاح بلغت 99.4%. وأضاف أن الأكاديمية تحتفل أيضا بتخريج 1566 طالبا وطالبة من الحاصلين على شهادتي الليسانس في الحقوق والبكالوريوس في التربية الرياضية، بنسبة نجاح بلغت 100%، مشيرا إلى حصول جميع الخريجين على درجة الماجستير.

تخريج 216 من الضباط المتخصصين

وأشار رئيس أكاديمية الشرطة إلى تخريج 216 طالبا وطالبة من قسم الضباط المتخصصين، بنسبة نجاح بلغت 100%، بعد حصولهم على دبلومة إدارة الأزمات والكوارث، بما يدعم تأهيلهم للتعامل مع مختلف التحديات المرتبطة بطبيعة عملهم.

منحة سنوية لطلاب من 19 دولة إفريقية

ولفت إلى تخريج 52 طالبا من رعايا الدول الإفريقية، يمثلون 19 دولة، في إطار المنحة الدراسية السنوية التي تقدمها وزارة الداخلية للدول الإفريقية، بما يعكس اهتمام الأكاديمية باستقبال الطلاب الوافدين وإتاحة فرص الدراسة والتأهيل لهم.

رئيس أكاديمية الشرطة يوصي الخريجين باحترام الدستور والقانون

ووجه اللواء الدكتور نضال يوسف رسالة إلى الخريجين، مؤكدا أهمية الوفاء بالعهد الذي سيقطعونه أمام الله، والحفاظ على مكانة الدستور وسيادة القانون، مع وضع مصالح الوطن فوق كل اعتبار. وشدد رئيس الأكاديمية على أن المسؤولية التي يتحملها الخريجون تتطلب الالتزام بالقانون، والحرص على أمن الوطن ومصالحه، في إطار أداء الواجب الوطني.